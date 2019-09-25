港股直擊 香港財經 重要通告

新世界發展(00017)宣布，截至今年6月底止全年業績，股東應佔溢利181.6億元，按年下跌22.19%。

集團全年基本溢利88.14億元，按年增10.49%。每股基本盈利1.78元，派末期息0.37元，按年增8.82%，連同中期息0.14元，全年總共派0.51元，按年升6.25%。

期內，收入767.64億元，按年增長26.49%。其中，物業銷售收入385.12億元，增加64.71%；合約工程173.6億元，升12.08%。

集團年內在香港的應佔物業合同銷售105億元，超過100億元銷售目標。貢獻主要來自住宅項目瑧尚、傲瀧、柏蔚山、瑧樺、瑧頤、名鑄、尚悅‧嶺，及兩個面積合共16萬平方呎的非核心工業項目和一個位於香港島的商業項目。

新世界透露，正部署計劃推出一系列重點項目。集團計劃在2020年推出重點大圍站住宅項目，逾3000個住宅單位將會分期陸續登場，以及可銷售面積約11萬平方米的深圳太子灣項目將會陸續分批推出，有助進一步提升集團的物業銷售貢獻。

展望未來，新世界表示，環球經濟表現反覆，風險挑戰明顯增加。應對潛在不確定性，審慎提防、穩中求變、轉危為機，成為平衡各種風險的首要策略。當前國家經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大，市場預期中央政府將堅持穩中求進工作總基調，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，促進經濟持續健康發展。

集團又指出，眾多不明朗因素或許會對經濟表現帶來一定程度的顛簸，但集團會繼續秉持靈活創新的思維，以慎樂觀的態度做好大中華的業務，亦會持續審視業務，並密切留意市場發展和優化資產組合，以提升效益。