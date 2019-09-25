港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌三日，報1.85714厘，較周二低0.02161厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.39696厘，較周二彈0.0091厘，連續兩日上升；1星期拆息回升至1.60143厘；兩星期拆息下跌至1.67679厘；3個月拆息回落至2.24071厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.32786厘；1年期拆息回落至2.34893厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8402。
今日 11:29 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌三日，報1.85714厘，較周二低0.02161厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.39696厘，較周二彈0.0091厘，連續兩日上升；1星期拆息回升至1.60143厘；兩星期拆息下跌至1.67679厘；3個月拆息回落至2.24071厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.32786厘；1年期拆息回落至2.34893厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8402。
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