全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，分拆百威亞太(01876)香港上市，每股定價27元。每股定價為招股價範圍27元至30元下限。
百威亞太並行使部分調整權，額外發行約1.89億股，股份發售量為14.517億股，以滿足市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額391.96億元。
消息人士透露，公開發售部分初步點算錄得超購約2.56倍。
股份將於9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
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百威亞太並行使部分調整權，額外發行約1.89億股，股份發售量為14.517億股，以滿足市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額391.96億元。
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