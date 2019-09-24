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【新股追蹤】百威亞太下限定價 籌近392億

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全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，分拆百威亞太(01876)香港上市，每股定價27元。每股定價為招股價範圍27元至30元下限。

百威亞太並行使部分調整權，額外發行約1.89億股，股份發售量為14.517億股，以滿足市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額391.96億元。

消息人士透露，公開發售部分初步點算錄得超購約2.56倍。

股份將於9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。

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