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今日 16:12 香港財經

本港航空公司籲政府豁免機場費用

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《南華早報》報道，香港航空公司呼籲政府免收機場費用。

報道指，代表超過70間往來香港的航空公司「香港航空公司代表協會」曾去信運輸及房屋局，建議政府減低航空公司在機場的營運成本，包括飛機降落費、停泊費、寫字樓及貴賓室租金等。

協會主席、國泰航空(00293)顧客及商務總裁的林紹波在信中提到，收入減少已令前往香港的航線在經濟上變得不可行，協會促請政府推出短期援助措施，幫助航空公司渡過極度艱鉅的時期。

協會在信中又指出，航空業為香港提供33萬個職位，貢獻香港GDP的10.2%。

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