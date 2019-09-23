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德勤中國的全國上市業務組最新研究顯示，今年首三季，儘管多個宏觀因素不明朗與市場波動，然而香港、上海和深圳的證券交易所仍能於全球新股集資排名分別取得第3至第5位。至於前兩位置預計將由紐約證券交易所與納斯達克取得，主要有賴多宗超大額科技新股。

鑑於多隻超大型新股已獲准上市，港交所的上市申請個案管線穩固，在今年底時，新股融資預測最少1800億元。

市場資訊顯示，截至9月30日，香港將會有98隻新股融資約1248億元，按年分別跌38%及49%，而本月底一家亞太地區最大的啤酒公司重新啟動超大型發售，將促使香港的全球排名由8月底的第四位攀升。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，今年首三季中美貿易戰、英國脫歐及其他地緣政治因素的發展與不明朗，驅使包括香港在內的環球資本市場變得波動。市況不穩導至今年還未有任何擁有不同股權架構的企業上市，故今年整體新股融資規模萎縮。

內地新股市場則較為活躍，預計截至第三季度末，將有127隻新股，總共融資1401億元人民幣，按年分別增長46%及20%。

全國上市業務組中國A股資本市場主管合夥人吳曉輝表示，新設立的創科板是中國內地資本市場的一個里程碑，來自科創板的33隻新股融資472億元人民幣，是今年上交所及整個A股市場表現更強勁的主因。