香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR跌穿2厘水平，報1.995厘，較上周五低0.0075厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.31286厘，較上周五跌0.02803厘；1星期拆息回落至1.08143厘；兩星期拆息下滑至1.94857厘；3個月拆息跌至2.28071厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.33214厘；1年期拆息回落至2.34071厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8391。