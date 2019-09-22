香港財經

旅議會主席黃進達在電視節目上表示，受反修訂《逃犯條例》風波影響，從事入境接待工作的大部分從業員已停工，有旅行社員工更被逼放無薪假。

他續稱，政府早前提出協助中小企的措施，未能完全紓緩旅遊業界問題，並希望短期措施包括培訓津貼等，協助旅遊業從業員。

黃進達指出，歡迎內地當局放寬安排，讓香港導遊到內地珠海橫琴工作，有助開拓更多商機，而業界一直希望在大灣區發展「一程多站」旅遊產品，但受相關法律限制，以往從業員未能跨境工作，希望當局日後在牌照安排上放寬，令從業員工作更便利。