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中國經貿團據報下周取消訪蒙大拿州 提早回國



下周到訪美國的中國代表團，據報突然取消原定訪問行程之一蒙大拿州(Montana)農場，希望提早返回北京。外界憂慮貿談或遇阻滯。

特朗普:與中國貿易談判取得很大進展



中美貿易談判副代表正在華盛頓舉行第二日會議。美國總統特朗普表示，正與中國取得很大進展。美國貿易代表辦公室(USTR)則宣布，免除437項源自中國的貨品關稅。

羅森格倫:儲局不應減息 已克服貿戰及環球經濟放緩



波士頓聯儲總裁羅森格倫稱，美國經濟已經克服中美貿易戰及環球經濟放緩的影響，局方不應減息，減息將帶來連串不利結果；達拉斯聯儲總裁卡普蘭建議今年餘下時間不再減息；聖路易聯儲總裁布拉德強調應該減息半厘，因為有跡象顯示經濟近期會放緩，製造業似乎已陷衰退；聯儲局副主席克拉里達稱，局方將每次開會按情況考慮利率政策，不會預設一套策略。

特朗普貿談變臉 道指收市挫159點



中美續召開副部級貿談，樂觀情緒一度帶動道指上揚99點；中段傳出中方縮短下周視察美國農場的行程，加上特朗普表示想達成一份完整的協議，而不是局部協議，道指應聲下插168點，收市仍跌159點或0.59%。標指回落0.49%，納指倒插0.80%。英特爾、蘋果、Caterpillar和波音下滑逾1%。

焦點簡訊

￭ 紐約聯儲連續第四天向融資市場注資，通過隔夜回購操作注入750億美元。

￭ 美元抹去初段跌幅，尾段兌歐羅升0.18%；兌日圓則回落0.44%。美滙指數升0.2%，報98.47。

￭ 紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1515.1美元。

￭ 油價先升後跌，布蘭特11月期油收市跌0.2%，紐約10月期油跌0.07%。

￭ 英國最新提出的新脫歐方案，據報未能滿足歐盟關於愛爾蘭擔保機制的要求。

￭ 歐盟執委會：歐羅區9月消費者信心指數初值升至負6.5，預期為升至負7；8月為負7.1。

￭ 泛歐Stoxx 600指數升0.29%；法股和德股分別漲0.56%和0.08%，英股跌0.16%。

￭ 夜市期指收報26314點，較昨日恒指收市低水122點。

￭ ADR港股比例指數報26305點，較港收市低130點。

匯璽III加推293伙 折實最平602萬



新地(00016)南昌站匯璽III加推3號價單293伙，定價752.6萬至5452.5萬元，呎價25035至36038元；折實售價602.08萬至4362萬元，呎價20028至28830元。