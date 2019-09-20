香港財經

金管局公布，第二季末，在市面流通的信用卡總數為1959萬張，按季升0.5%，按年升2.2%。信用卡總交易量為2.05億宗，按季增加7%，按年則增加14.3%。

第二季的信用卡交易總額1898億元，按季減少1.7%，按年增加6.3%。交易總額當中，1454億元為香港消費，321億元為海外消費，123億元為現金貸款。

期內，涉及零售銷售及支付賬單的扣賬卡總交易量按季減少1.4%至3507萬宗，總額則按季減少8.1%至829億元。按年比較，扣賬卡總交易量增加2.3%，總額增加4.2%。