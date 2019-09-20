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今日 17:06 香港財經

港次季儲值支付交易額按季升5.2%

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金管局公布，第二季儲值支付工具統計資料，使用中的儲值支付工具賬戶總數為6124萬個，按季升3.2%，儲值支付工具總交易量約16億宗，按季升2%，而總交易金額為500億元，按季升5.2%。

總交易金額當中，239億元為銷售點消費支付，181億元為網上消費支付，79億元為個人對個人轉賬。第二季的儲值金額及工具按金總額為109億元，按季升5.2%。

按年比，使用中的儲值支付工具賬戶總數升18.2%，而儲值金額及工具按金總額則上升21.8%，總交易量及總交易金額按年分別增加6%及21.8%。

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