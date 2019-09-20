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中國副部級官員晤美方代表 下周考察農業

中美副部級貿易談判周四在美國華盛頓展開，將一連兩日會面謀求縮窄雙方分歧。另一批中方代表團下周將由美國高級官員陪同，到訪美國農場區。

貝萊德:聯儲局宜擴大資產負債表



貝萊德(BlackRock)債券投資總監Rick Rieder稱，美國聯儲局應該擴張資產負債表規模，以免本周隔夜回購利率飊升的情況重現。

晶片股先升後回 道指漲逾百點倒跌



美股周四先升後回，道指曾漲125點，但收市轉跌52點或0.19%，主要由於晶片股倒跌，拖累大市氣氛；標指升不足1點，納指微漲0.07%。中美官員恢復貿談，對貿易戰敏感的晶片股超微(AMD)和美光(Micron)曾抽高1.7%和1.6%，但收市轉跌，美光下滑逾1%。微軟宣布新一輪400億美元回購，股價創新高漲1.84%，市值突破1萬美元。

華為德國發布5G手機Mate 30



華為在德國發布旗艦手機Mate 30系列，採用麒麟990處理器，是全球第一款集成式5G晶片，而Mate30 Pro 5G的運算速度較三星Note 10的5G版速度更快，速率較4G快25倍。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數按周增2000人，符預期；8月二手樓銷售按月增1.3%，以年率計達549萬間，創17個月高。

￭ 美國國會眾議院通過短期開支法案，使聯邦政府有資金運作至11月21日，參議院料下周表決。

￭ 美國一名共和黨參議員與Facebook行政總裁朱克伯格私人會面，促fb出售IG和WhatsApp。

￭ 金融科企Stripe據報完成新一輪私人融資，估值升至350億美元。

￭ 美滙指數尾段挫0.22%，報98.34。日本和英國央行議息後按兵不動，日圓兌美元漲0.38%，英鎊升0.43%。

￭ 紐約期金收市上揚0.6%，每盎斯報1506.2美元。

￭ 布蘭特期油升1.3%，紐約期油微升2美仙。交易商憂慮沙地阿拉伯恢復原油產能速度，拖累油價升勢放緩。

￭ 法國股市收市升0.68%，英股及德股齊漲逾0.5%。

￭ 歐盟:英國應在10月17至18日舉行的歐盟峰會前，提交脫歐建議。

￭ 英倫銀行維持指標利率在0.75%不變，符預期，並維持4350億英鎊資產購買規模。

￭ 倫交所CEO:按計劃收購數據服務供應商Refinitiv。

匯璽III暫沽350伙 接近沽清



新地(00016)南昌站匯璽III周四首輪銷售352伙，消息指截至晚上暫沽約350伙，僅餘2伙四房戶。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26522點，較昨日恒指收市高水53點。

￭ ADR港股比例指數報26474點，較港高6點。

￭ 億京荃灣映日灣周日將第三輪銷售共172伙，周四截票累計收逾1500票，超購7.7倍。

￭ 遭沽空報告狙擊，百濟神州(06160)斥失實及胡亂猜測。

￭ 澳洲成峰高教(01752)全年盈利按年增1.67倍，末期息0.4港仙。