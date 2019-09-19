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倫交所行政總裁施維默(David Schwimmer)出席研討會時表示，會按計劃以270億美元收購數據服務供應商Refinitiv，料交易於明年下半年完成。

他續稱，收購Refinitiv符合集團的策略發展，在數據、分析及電子交易愈來愈重要下，不同資產類別的交易日益重要，將令其在定息產品的定位更強勁。

他完全沒有提交港交所(00388)的併購建議。

港交所上周三(11日)突然宣布計劃斥資高達296億英鎊收購倫交所，惟倫交所上周五已極速回信指出，董事會一致拒絕該併購建議。