香港財經

美國聯儲局宣布減息0.25厘後，滙豐銀行宣布維持最優惠利率5.125厘不變。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，當中戶口結餘5000元或以上的年利率均為0.125厘；5000元以下則維持零息。

滙豐全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。

另外，滙豐宣布，明日(20日)起，將美元儲蓄存款戶口利率由0.25厘，下調至0.1厘。滙豐對上一次於今年8月2日，調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減息10 點子。