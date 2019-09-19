港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日升勢，跌穿2厘水平，報1.99286厘，較周三低0.01428厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.33143厘，較周三跌0.04214厘；1星期拆息回升至1.07875厘；兩星期拆息下滑至1.98929厘；3個月拆息回落至2.285厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.33464厘；1年期拆息回落至2.34357厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8255。
今日 11:34 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日升勢，跌穿2厘水平，報1.99286厘，較周三低0.01428厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.33143厘，較周三跌0.04214厘；1星期拆息回升至1.07875厘；兩星期拆息下滑至1.98929厘；3個月拆息回落至2.285厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.33464厘；1年期拆息回落至2.34357厘。
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