香港財經

聯儲局一如市場預期減息0.25厘。香港金管局總裁陳德霖指出，聯儲局成員對年底利息走勢明顯出現分歧，呼籲各方須小心管理風險。

陳德霖表示，美國減息是配合採取適當措施，達至經濟持續擴張，但委員會對至年底利息走勢有明顯分歧，在當地經濟平穩下，出現這種分歧是較少見。他呼籲大家要小心管理風險。

他又稱，減息短期對資產市場及經濟活動有幫助，惟即使美國減息，未必對香港利率有太直接影響，因過往美國加息，香港亦未必完全跟足。但在聯滙制度下，長遠本港息率會接近美息。本港短期利率走勢會受港元資金供求變化影響。