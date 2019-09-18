香港財經

儘管近日投資市場較為波動，宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，暫未見市場情況影響投資者意欲，亦未見有大量基金贖回的情況。

李錦榮又表示，一般投資者較為審慎，投資基金傾向選擇以較為穩健的派息類型基金為主，相對去年，今年投資者選擇中港基金情況確有減少，而選擇環球性、多元資產、較穩定的基金為主。

對於美國聯儲局今晚會否減息，李錦榮不作估計。他認為，中長線而言，經濟發展趨勢令美國要慢慢作防禦性的刺激，隨着歐央行的量鬆措施，美元太強亦非好事，預料美國今年有減息空間。