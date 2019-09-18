香港財經

金管局總裁陳德霖在《匯思》撰文，解釋1998年政府入市行動終結後，如何處理退市問題以及盈富基金(02800)誕生的過程，又寄語港人珍惜和守護香港得來不易的國際金融中心地位。

陳德霖指出，當年入市行動終結後，難題之一是如何處理外滙基金在入市行動買入的大量股票。當時有分析估計，政府持有33隻恒指成分股佔流通總量的三分之一，雖然不至於達到控股程度，但已成為大部分公司的最大單一股東。當時第一步部署就是由金管局成立外滙基金投資有限公司(EFIL)，宗旨是「在不影響市場的情況下，令政府的持股回流私營部門」。

他續稱，EFIL很快從不同方面收到如何處理這些股票的意見和建議，但都非十全之策，而一封來自當時港交所(00388)總裁徐耀華的信中，建議研究借鏡美國一種叫「SPDR」的產品，令他識到追蹤恒指的開放式ETF會是一個創新和合適的方案。結果是1999年11月盈富基金進行的IPO非常成功，基金單位共售出333億元，成為其時亞洲區(日本以外)歷來最大型IPO。

陳德霖表示，金管局成立至今只有26年，是國際上歷史最短的中央銀行機構之一，在多年努力打拼下，金管局現時的專業和技術能力已達到國際水平，於央行和監管領域享有頗高的聲譽，並稱金管局和香港人多年來努力去建設香港成為國際金融中心，一切得來不易，值得大家珍惜和守護。