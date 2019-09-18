港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升四日，報2.00714厘，較周二高0.00607厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.37357厘，較周二低0.07839厘，連續第三日回落；1星期拆息回升至1.05476厘；兩星期拆息上揚至1.99929厘；3個月拆息升至2.28821厘。
長息方面，半年期拆息走高至2.33982厘；1年期拆息則下滑至2.35321厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8295。
今日 11:30 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升四日，報2.00714厘，較周二高0.00607厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.37357厘，較周二低0.07839厘，連續第三日回落；1星期拆息回升至1.05476厘；兩星期拆息上揚至1.99929厘；3個月拆息升至2.28821厘。
長息方面，半年期拆息走高至2.33982厘；1年期拆息則下滑至2.35321厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8295。
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