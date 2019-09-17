港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升三日，並升穿兩厘水平，報2.00107厘，較周一高0.00893厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.45196厘，較周一跌0.06304厘；1星期拆息回落至1.00976厘；兩星期拆息則連續第7日走高，報1.93821厘；3個月拆息亦回升至2.28357厘。
長息方面，半年期拆息上揚至2.33893厘；1年期拆息升至2.35536厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8217。
今日 11:31 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升三日，並升穿兩厘水平，報2.00107厘，較周一高0.00893厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.45196厘，較周一跌0.06304厘；1星期拆息回落至1.00976厘；兩星期拆息則連續第7日走高，報1.93821厘；3個月拆息亦回升至2.28357厘。
長息方面，半年期拆息上揚至2.33893厘；1年期拆息升至2.35536厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8217。
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