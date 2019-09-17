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【新股追蹤】百威亞太入場費3030元

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百威亞太將於明日起開始招股，市場消息指，每股招股價介乎27元至30元，每手100股，入場費約3030.23元。

百威亞太已引入新加坡政府投資公司(GIC)成為基石投資者，投資額約10億美元(約78億港元)。

百威亞太今次的發售設有發售量調整權，若招股反應正面，集資規模可進一步增加至70億美元(約546億港元)。

該股預計9月23日定價，9月30日掛牌。

摩根大通和摩根士丹利為上市保薦人。

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