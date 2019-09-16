香港財經 時事脈搏

消委會檢視市面上18間保險公司，共提供37個年金計劃，發現在投保年齡、保費、年期及回報率等各方面都有明顯差異。

其中「合資格延期年金」的保證內部回報率，由0.01%至3.05%不等；全部計劃的保證回本期介乎5年至26年不等，年金的領取期更加可以由最短的4年，至長達終身。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，今年首8個月，接獲2宗有關年金計劃的保險服務投訴，當中包括當銀行買賣年金時，介紹計劃不清晰，令投訴人誤以為是定期。

她稱，亦有投訴人購買年金後，發現未必適合自己，回報與介紹時不同，令期望出現落差。