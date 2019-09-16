香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩個交易日，繼續逼近兩厘水平，報1.99214厘，較上周五高0.02422厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.515厘，較上周五低0.26196厘；1星期拆息跌0.08964厘，至1.0375厘；兩星期拆息上揚至1.7935厘；3個月拆息回落至2.26871厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.33567厘；1年期拆息回升至2.35321厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8263。