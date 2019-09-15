香港財經 時事脈搏

內地官媒新華社日前撰文，稱修例風波背後的深層次根源之一是房屋問題，不點名稱既得利益集團囤地牟利，阻礙政府發展棕地。

恒地擁最多新界農地

香港地產建設商會則發聲明回應，稱囤地是「誤會」，問題在於發展土地的程序冗長。美銀美林早前發表的研究報告，本港四大發展商恒地(00012)、新地(00016)、新世界(00017)及長實(01113)，現時持有的農地以恒地最多。(見表)

據本土研究社指出，就新界囤積農地而言，中資地產商才是近年的囤地新貴，只是被公眾忽略，粗略翻查近幾年資料，至少7間中資地產商合計持有545萬平方呎農地，包括雅居樂(03383)、萊蒙國際(03688)、綠景中國(00095)、中信泰富地產、中旅集團等，此外，中國海外發展(00688)已在上水歌賦嶺落成200多座別墅，富源匯國際亦已買入河套區蠔殼圍41個地段。

本土研究社稱，中資地產商密密在新界囤農地起豪宅，是奪取香港土地資源謀取巨利。

恒地最多農地 長實較少

地產商 土地儲備面積(平方呎)(截至2018年底) 佔比 恒地(00012) 4590萬 42% 新地(00016) 3100萬 29% 新世界(00017) 1700萬 16% 長實(01113) 1340萬 12%

資料來源：美銀美林