香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌稱，基礎設施工程項目一向是政府主要開支之一，若在經濟下行時加快推進，更可發揮「逆周期」擴張開支對經濟的提振作用。

陳茂波表示，過去幾年，本港公共工程開支平均每年達800億元水平。未來數年，預計每年開支將逾1000億元，包括興建公營房屋、重建及發展醫院、發展及擴建新市鎮等。

他指出，近年建造成本大幅上升、建造業工人急速高齡化，加上公眾對工程的要求和期望日高，為公共工程的推展帶來很大挑戰。為提升工程項目的效益和管理，最好能提前在工程初議和設計階段，便就項目作深入的策略規劃，可使公帑運用更具效益，工程更物有所值。

他指出，政府在2016年成立「項目成本管理辦公室」，該辦公室已在今年進一步升格為「項目策略及管控辦事處」。辦事處在審視工程項目設計時，會以「目的為本、實而不華」為原則，冀能節約公共工程成本並提升效益。在2016年至2018年三個年度中，辦事處共檢視了超過230個項目，提出各項改善建議，最終合共節省約556億元，相等於相關項目原預算總開支約13%。

陳茂波提到，為改善公共工程的效益，有必要持續提升項目管理人員的知識水平、管理技巧和領導能力。為此，政府宣布支持發展局成立主要項目精英學院，培訓公職人員以更創新的思維及更佳的領導技巧，提升工務工程的整體表現和成本效益，精英學院已於今年7月順利成立。

他重申，基礎建設以至培育項目管理人才，都是對香港未來的重要投資，政府會用心做好做妥，推動香港繼續可持續地向前邁進。