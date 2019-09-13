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英國無序脫歐危機降溫 鎊兌美元抽升逾1%



英國首相約翰遜下周一會晤歐盟委員會主席容克，磋商脫歐問題，加上北愛民主統一黨據報同意在愛爾蘭後備方案讓步，無序脫歐危機降溫，英鎊兌美元滙價周五抽高約1.4%。

歐羅集團:經濟仍有增長 未擬聯手推出財政刺激措施



歐羅集團主席沈德諾(Mario Centeno)稱，歐羅區財長並無計劃聯手推出財政刺激措施，但預備好一旦經濟急劇轉差，就會採取行動。

美中貿易委員會:貿易摩擦致美各地和企業持續損失



美中貿易全國委員會主席格林伯格(Evan Greenberg)發聲明稱，受中美經貿緊張局勢影響，美國各地區和企業持續蒙受損失，特別是關稅政策導致銷售損失。

消費數據佳道指收漲37點 蘋果拖跌科技股



美中貿易關係有改善，加上美國消費數據理想，道指早段曾升95點，收市回順漲37點或0.14%，創「八連升」；標指微跌0.07%；納指下滑0.22%。美國國會眾議院委員會調查蘋果等科網龍頭公司的市場壟斷行為，蘋果股價插水1.94%，標指科技股指數下挫0.67%。Caterpillar和波音都升逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部8月零售銷售數字按月增0.4%。密歇根大學9月消費信心指數初值報92點，按月升2.2，兩個數字都勝預期。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：總統特朗普政府計劃明年中公布減稅計劃。

￭ 美滙指數曾挫至一個月低位97.998，尾段跌幅收窄至0.13%；英鎊兌美元曾漲至1.2505美元7周高位，升幅達1.41%；歐羅尾段升0.14%。

￭ 聯儲局下周減息機會大，紐約期金一度高見每盎斯1516.6美元，收市倒跌0.5%，報1499.5美元。

￭ 油價表現反覆，紐約期油跌0.4%，收報每桶54.85美元；布蘭特期油下插0.3%。

￭ 路透消息：WeWork母企We Company或再降IPO估值到100億至120億美元，遠低於1月470億美元估值。

￭ 法國財政部發聲明，稱與德國同意聯手阻止Facebook計劃發行的虛擬貨幣Libra在歐羅區運作。

￭ 英國股市收市升0.31%；德股漲0.47%；法股揚0.22%。以美元計的Stoxx 600銀行股指數飆逾3%。

港交所傳續尋求併購倫交所



英國倫敦證券交易所(LSE)董事局否決港交所(00388)的併購建議，繼續致力收購財經資訊平台Refinitiv。《金融時報》消息稱，港交所有意繼續尋求併購倫交所的交易。港交所ADR折合報236.11港元，較本港收市跌1.95%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27351點，較昨日恒指收市低水2點。

￭ ADR港股比例指數報27294點，較港收市低57點。

￭ 易鑫(02858)控股股東易車獲騰訊(00700)等方洽購，交易已獲京東在內的易車股東支持。

￭ 第一視頻(00082)稱已在內地開展線下體育彩票零售業務。

￭ 雲銅(00033)以每股0.18元價格向最少6名獨立承配人，配售最多1.8億股新股份，所得款項淨額約3200萬元。