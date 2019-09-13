香港財經

繼滙豐銀行調升按揭利率後，多間大型銀行亦相繼跟隨，中銀香港(02388)、恒生(00011)及渣打將樓宇按揭貸款的封頂利率上調。

據悉，中銀香港、恒生將樓按的封頂息率上調至最優惠利率(P)減2.5厘，即實際按息加至2.625厘，與滙豐一致。渣打香港下周起亦將封頂利率由P減2.9厘，上調至P減2.75厘，與滙豐看齊。

中銀香港發言人表示，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。

恒生發言人稱，按揭息率及現金回贈水平，會視乎客戶關係、貸款金額等因素而定，並會因應市場情況不時檢討。

渣打發言人表示，該行不時檢討按揭息率及回贈水平，審理按揭或轉按申請時會考慮多方面因素，因此最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情況。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，資金成本上升下，大型銀行相繼跟隨上調按揭息率及優惠，以進一步改善按揭業務利潤及息差。她預計中小型銀行將會逐步跟隨調整，但實際調整視乎銀行的資金成本及樓按積極性。

她表示，新一輪按揭調整後，年內新按息率加幅調整合計0.25厘，每月供款增幅約近3%，相信對樓市影響輕微。而年內銀行調整按息行動已告一段落，加上美國年內有機會再減息，按息將維持約兩厘幾低水平。

王美鳳指出，由於轉按息率較目前大部分業主享有之按息將高出0.25厘，加上轉按回贈已降至主要為1%，甚至個別已沒回贈，轉按誘因已大減，料轉按申請將會大幅減少，第四季轉按數字將大跌四成以上。