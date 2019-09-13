香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升至接近2厘水平，報1.96792厘，較周四高0.11256厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.77696厘，較周四彈0.08053厘；1星期拆息升至1.12714厘；兩星期拆息上揚至1.56964厘；3個月拆息則回落至2.27464厘。

長息方面，半年期拆息上升至2.33786厘；1年期拆息則下滑至2.35179厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8238。