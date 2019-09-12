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港府或將公布引用《收回土地條例》收回農地興建公營房屋。新地(00016)表示，新地贊成政府在多管齊下，增加公屋的供應，原則上亦支持及歡迎政府計劃收回新界農地以加快興建公共房屋，但必須符合數項原則。

首先，計劃收回的農地必須是已規劃作公營房屋用途的土地，以符合法例的公共用途；不應引用條例於已規劃作私營房屋或商業用途的土地。即如地產建設商會所說，已劃作私人用途土地就應以現行機制繼續進行。

新地指出，政府在收回土地時，應作出合理的賠償，更不應把收回的土地重新推出市場拍賣；土地共享先導計劃，新地亦樂意配合，並期望政府、商界及民間團體千帆並舉，協助社會解決土地及房屋供應問題。

新地稱，發展農地困難重重，過去的經驗顯示，整合土地需時，處理各項繁複的改劃程序更往往須時逾10年，甚至20年以上。過去3年，新地已把約900萬方呎的農地轉為住宅發展用地，已取得規劃許可，這些項目將會供應約1.5萬伙單位，目前持有的農地中，約三分二正處於不同階段的改劃過程。

另外，為了盡快紓緩緊絀的房屋供應，新地希望，政府可突破現有格局，在農地轉換審批程序和規例方面拆牆鬆綁，積極協調地政、規劃、運輸和環保等各部門的要求和程序，令多個項目可以盡快上馬；同時，亦認為不少地皮可有更高的地積比率，加大建屋密度，令項目可提供更多一般廣大市民所需的中小型單位。