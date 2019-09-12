港股直擊 香港財經 重要通告

新鴻基地產(00016)在業績報告中提到，預料未來一年全球經濟將繼續受到民粹主義及貿易保護主義等各種挑戰的影響，不過環球低息環境將有助緩和下行風險。儘管中美貿易矛盾持續，預計內地經濟在貨幣及財政刺激措施下，將以合理的速度增長，為內地樓市提供支持。

新地表示，修訂《逃犯引渡條例》風波引發前所未有的社會挑戰，加上全球經濟放緩，香港經濟短期內將持續疲弱。隨着大灣區不斷發展，以及香港作為國際金融及商業中心，新地將繼續發展地產業務，致力為香港的中長期經濟增長進一步作出貢獻。雖然市場氣氛轉弱，但相對較低的按揭利率及持續的用家需求將支撐本港住宅市場。

新地又稱，集團堅持專注在香港和內地發展。過去數十年來，集團與香港一同經歷多番風雨，憑着這份對香港堅定不移的信念，有信心能應對當前艱難和具挑戰性的環境。新地又相信香港政府有足夠能力令香港回復正常，並繼續成為一個安全、充滿活力和魅力的國際城市。

集團預計，於下一個財政年度，在香港落成作出售用途的樓面面積達310萬平方呎，其中約70%已經預售。一如既往，集團將繼續推售新項目，當中西九龍匯璽III的首批單位快將推售。在未來9個月，集團在香港推售的主要住宅項目包括東半山Central Peak第一期、毗鄰天水圍香港濕地公園的項目第一期、屯門海榮路項目第一期及沙田優質發展項目；集團亦計劃推售一幢位於荃灣的工業大廈。

內地方面，新地推售的主要住宅項目包括集團持有90%權益的全新項目蘇州環貿廣場的住宅、全資發展項目上海濱江凱旋門新一期，以及數個合作發展項目的新批次，包括中山奕翠園和佛山瀧景。

另外，新地指出最近的不明朗情況對整體租務活動及集團的物業投資組合表現已有影響，惟新開業或於未來落成的物業將為集團的經常性收入帶來額外收益。香港方面，繼港鐵南昌站上蓋商場V Walk於7月開幕後，全新商場北角匯及帝逸酒店計劃於今年下半年開始營運。

內地方面，經重新間隔的北京NTP新城廣場於7月開業，反應理想；而南京國金中心一期近期已陸續交付租戶；上海ITC第一期的商場亦將於今年底開業。

新地提到，香港正面對前所未有的挑戰，令集團在未來數年的業績表現多會不確定。