香港財經

貿易發展局研究總監關家明認為，本港面對中美貿易戰及社會壓力，過去幾個月造成的損失將持續一段時間。下一步，要觀察市場信心受到多大影響，如果未能很快解決問題，負面影響可能會不斷擴大。

對於美方押後加徵華貨關稅，關家明指出，延遲關稅對市場氣氛有幫助，但並非大轉折。中美雙方去年開始「傾吓打吓」的趨勢，兩國問題並非只涉及貿易逆差，即使雙方關係可能緩和甚至達成協議，但簡單協議未必可以解決兩國在經濟各領域面對的問題。

他續說，美方更關注中國未來在經濟各方面對美將來發展影響，貿易戰只是美國行動的一部分，兩國仍需要在技術層面尋求共識。

關家明表示，中美貿易戰的影響已在全球浮現，對香港出口影響明顯，拖累香港首7個月出口按年跌近4%。雖然中美貨品經香港轉口佔本港總貿易額只有約10%，但未完全反映整個供應鏈都受到影響，包括產品之前的零部件供應。

被問到貿易戰或是社會動盪對本港經濟影響更大，關家明回應指出，中美貿易戰大部分影響在於出口、物流、金融等行業，民間生活未必會有好大感受，但本港的社會事件則會影響本地內需，包括飲食零售和旅遊業，兩者相加對外需求和內需增長動力也受影響。倘若不盡快解決消費者及投資者信心下跌問題，負面影響會不斷浮現。

至於未來會否引發失業潮或倒閉潮，關家明提到，要視乎不同行業，由於本港過去一段時間處於超度就業，所以現時仍有一定的緩衝空間。不過，一旦就業市場受影響，惡化速度會很快。