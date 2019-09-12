香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續三日升勢，報1.85536厘，較周三低0.02143厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.69643厘，較周三下跌0.01286厘；1星期拆息回升至0.89679厘；兩星期拆息上揚至1.09179厘；3個月拆息走高至2.28214厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.3375厘；1年期拆息升至2.35393厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8313。