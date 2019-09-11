港股直擊 香港財經 國際財經 重要通告

港交所(00388)宣布，已向倫敦證券交易所集團的董事會提議，把港交所及倫交所集團兩間公司合併。港交所相信，與倫交所集團的建議合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。

根據呈交倫交所集團董事會有關建議交易的條款，倫交所集團股東的每股倫交所集團股份將收到2045便士現金及2.495股新發行的港交所股份。建議交易反映每股倫交所集團股份約8361便士的價值，即倫交所集團的全部已發行及將發行的普通股本的價值約為296億英磅(約2869.09億港元)。

另外，交易作價與倫交所集團股份昨日收市價每股6804便士相比，溢價22.9%。建議交易將透過結合港交所現有的現金及新信貸融資出資。

港交所表示，計劃在完成該建議交易時，把港交所股份在倫交所第二上市，以顯示港交所對英國的信心，並相信建議交易對兩地股東都充滿吸引力。港交所同時計劃繼續執行其定期派息的政策，一般目標派息支付率是合併後集團90%的盈利。

港交所主席史美倫提到，相信港交所與倫交所集團的合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，令亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合，打造一個全球性金融基礎設施集團。

行政總裁李小加則指出，港交所與倫交所集團的合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。合併後的集團將可同時提升倫敦和香港作為全球金融中心的長遠韌性和重要性。他又稱，建議交易不僅體現了港交所20多年來發展歷史上再一次踏上國際收購征途的巨大決心，更是香港國際金融中心不斷深化提升連接東西方橋樑作用的標誌性舉措。