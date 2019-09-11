香港財經

金管局總裁陳德霖在《匯思》撰文，講述1997年亞洲金融風暴的前因後果及發展過程，以及1998年如何親身上場參與政府入市「打大鱷」。

陳德霖形容，在1997年爆發亞洲金融風暴後，在1998年政府入市打大鱷前，已感風雨欲來，雖然難以準確地預測判斷，但直覺告訴一輪方式有別、但比1997年10月更兇猛的來襲，已迫近眉睫。

他稱，1998年8月14日，由財經事務局出面邀約香港最大三家證券商的主事人到中環舊中銀大廈的中國會出席早餐會。一進包間，只見到他單人匹馬恭候，那一刻大家滿臉錯愕狐疑的神情，皆因外滙基金一向不涉足股票，故金管局與香港的證券商並無交往。

其後，陳德霖將他們引領往金管局的辦公室，在承諾嚴守秘密後，告知他們特區政府已決定入市，在股票和期貨市場反撃雙邊操控，希望他們趕回辦公室，馬上為金管局開立股票和期貨交易賬戶，配合同一天開始的入市行動。

陳德霖續稱，為了查證行動保密沒有曝光，故意叫不知內情的交易室同事在市場上四處打探當日恒指反彈原因，直到當天收市後，時任財政司司長曾蔭權、財經事務局局長許仕仁和金管局總裁任志剛才公布政府入市消息。

他強調，香港一向堅守自由市場原則，但面對遠超基本因素所能解釋的系統性崩潰，傳統經濟理論沒有提供答案。入市行動後的一年，與財政司司長、財經事務局局長、金管局總裁頻頻出訪海外，力陳入市的理據，重申絕不背棄香港一向珍視的自由市場原則。

陳德霖又指出，2008年金融危機爆發後，多國政府和當局為保金融體系和經濟免於崩塌，進行了不同形式和史無前例的干預，包括巨額救助銀行、提供資產和存款擔保等，希望力挽狂瀾。這樣，國際輿論才逐漸理解和接受政府需要在市場失效的情況下有所作為。