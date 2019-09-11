香港財經

科技園公司宣布推出租金寬免，以配合財政司司長於今年8月提出支援企業的措施。

科技園公司將為位於科學園、創新中心和工業邨的現有租戶提供一次性、為期6個月的五折租金寬減。受惠的租戶包括培育公司、夥伴企業、零售與食肆營運商，以及提供專業服務的公司。寬減金額則以1萬平方呎為上限，租金寬減措施將於今年10月1日至2020年3月31日期間實施。

科技園公司行政總裁黃克強表示，理解科技企業在當前經濟環境下的壓力，因此希望透過及時推出財務寬免措施，紓緩創科企業的營運壓力，讓他們可把資源集中投放在研發上。