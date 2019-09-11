香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升三日，報1.87679厘，較周二高0.04286厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.70929厘，較周二彈0.08858厘；1星期拆息回升至0.84768厘；兩星期拆息上揚至1.0875厘；3個月拆息升至2.27865厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.33536厘；1年期拆息走高至2.35357厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8416。