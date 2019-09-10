香港財經

惠譽亞太區主權評級董事費安德(Andrew Fennell)表示，降香港評級主要因為中港兩地政經關係趨融合，有需要將兩地評級差距收窄，但強調香港AA級別仍相當高，主要反映政府財政強勁因素，而納入負面觀察名單，因香港持續有暴力事件，暫未見到解決機會，影響營商信心，如果社會紛爭後來解決，很大機會可上調至穩定觀察名單。

他強調，一國兩制至今仍然有效，且不見短期內會改變，香港與中國關係加深為不爭事實，不代表會單邊拖累香港信用評級，假設中國日後信用評級上升，亦可帶動香港造好。