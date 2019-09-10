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【新股追蹤】時代鄰里擬籌逾6億

時代中國控股(01233)申請分拆物業管理服務公司時代鄰里上市。路透旗下IFR引述知情人士透露，時代鄰里計劃集資8000萬美元(約6.24億港元)。

據初步招股文件披露，時代鄰里截至去年底止全年盈利6416.4萬元人民幣，按年上升87.76%。截至今年6月底上半年，純利4184.5萬元人民幣，按年下升50.7%。

該公司計劃集資所得主要用於業務擴張，包括選擇性戰略投資及收購機會、以及進一步發展戰略聯盟；利用先進的物聯網、互聯網及AI技術打造智慧社區；進一步發展一站式服務平台等。

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