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努欽:中美貿談已取得很多進展

美國財長努欽對傳媒稱，美中貿易談判已取得很多進展，中國官員計劃的10月華盛頓之旅是「善意的訊號」；雙方就知識產權盜竊相關執法機制，已達成概念性共識。

持股逾240億 Elliott促AT&T改革



維權股東、對沖基金Elliott Management披露，持有價值32億美元(249.6億港元)的美國電話電報(AT&T)股份。該基金促請AT&T停止收購策略，專注改善現有業務。

內地優化貿易結構 支持民企發展



國家主席習近平主持召開會議，指出要推進貿易高質量發展，大力優化貿易結構，促進國際國內要素有序自由流動；同時，還要營造法治化制度化的穩定發展環境，支持民營企業發展。

貿談略有進展 道指收市反覆漲38點



美國投資者憧憬中美貿易緊張關係改善，加上AT&T獲對沖基金增持和看好，刺激股價曾飆逾5%，支持美股道指曾升103點；可惜後勁不繼，道指收市反覆只漲38點或0.14%，中段更一度倒跌35點。標指回落0.01%。納指跌0.19%。AT&T收市只升逾1%；美國債息反彈，刺激摩通、美銀和花旗升逾2%至4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國聯儲局7月消費者借貸增233億美元，高於估計。

￭ 美國10年期債息尾段衝上1.646厘，漲8.95個基點；2年期債息見1.593厘。

￭ 美滙指數曾跌0.25%，至98.14。日圓兌美元回落0.29%。英鎊一度升0.83%，見1.2385美元。歐羅靠穩。

￭ 紐約期金收市升0.3%，每盎斯報1511.1美元。

￭ 沙地新任能源大臣重申支持油組及盟友減產協議，紐約期油收升2.4%，布蘭特期油漲1.7%。

￭ 英國國會下議院議長伯科(John Bercow)宣布月底離職。

￭ 德股收市上揚0.28%，英股挫0.64%，法股跌0.27%。

長和傳與Axiata研合併印尼電訊業



外電透露，長和(00001)已採取初步行動接觸馬來西亞電訊運營商Axiata，探討關於兩家公司印尼電訊業務的潛在合併問題。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26722點，較昨日恒指收市高水41點。

￭ ADR港股比例指數報26715點，較港收市高34點。

￭ 新意網(01686)與新地(00016)互換物業，交易抵消代價後，應付淨額約4.084億元。

￭ 禹洲地產(01628)首8個月銷售金額按年增48.85%。

￭ 弘陽地產(01996)首8個月合約銷售金額按年升37.94%。

￭ 丘鈦(01478)8月攝像頭模組銷量按月跌5.5%，按年增11.6%。

￭ 雄岸(01647)擬在美國組合營，發展工業大麻業務。

￭ 時代中國(01233)向聯交所申請分拆時代鄰里主板上市。