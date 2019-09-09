香港財經

港元拆息(HIBOR)全線向好，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續三日的跌勢，報1.76357厘，較上周五高0.00714厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.39893厘，較上周五彈0.03893厘；1星期拆息回升至0.73286厘；兩星期拆息上揚至1.05厘；3個月拆息回升至2.26589厘。

長息方面，半年期拆息走高至2.32857厘；1年期拆息上揚至2.35143厘。

港滙方面，截至上午11時43分，港元兌美元報7.8428。