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今日 10:43 香港財經 港股直擊

國航:無意增購國泰股權

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中國國航(00753)表明，沒有興趣增購國泰航空(00293)股權，亦無意介入後者的日常運營。

對於市場關注國航會否增購國泰股權，國航獨立非執行董事許漢忠向《南華早報》表示，據他所知，這不在議程中，因此並不可能。

許漢忠表示，北京方面任何改變國泰所有權的舉動，都可能會向外國投資者發出錯誤訊號。他說，自香港回歸中國以來，北京一直希望保護香港，這意味「不要嚇跑外國投資」。

目前，國航持有國泰29.99%股權，這是單一方可持有香港上市公司股權上限，一旦股東持股超過30%門檻，就必須對剩餘股份發出全面收購要約。

國泰近月捲入反修例示威運動的政治風波，先有機師因7月28日中上環警民衝突被拘捕及控以暴動罪，亦有地勤人員涉洩露警員乘搭航班資料。上月9日中國民航局對國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務，並須向內地提交往內地或飛越內地領空航班的機組人員名單。

事件持續發酵下，至上月16日，國泰突公布其行政總裁何杲及顧客及商務總裁盧家培雙雙辭任；上周，集團公布主席兼常務董事史樂山(John Slosar)將於11月6日董事局會議結束後退休。

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