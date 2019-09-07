香港財經

對於評級機構惠譽下調香港主權信貸評級，展望評級為負面。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門出席電台節目時指出，相信不會對中小企有直接或即時影響，但若果其他評級機構跟隨做法，擔心會構成下行旋渦，令香港給外界的印象一直變差。

香港中小型企業總商會會長巢國明則表示，評級多少反映評級機構如何看待香港近期事件，中小企需要向銀行借貸，而銀行會參考評級，擔心中小企借貸成本會上升。

香港工業總會主席葉中賢指出，下調香港主權評級或會對工業界未來集資造成一定影響，在全球經濟出現負增長的情況下，廠家一定會減少投資設備。