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今日 00:35 香港財經 國際財經

長建據報曾出價730億 洽購加拿大Inter Pipeline

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加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)引述消息人士稱，長江基建(01038)在7月曾出價124億加拿大元(約730.8億港元)，洽購當地石油管道營運商Inter Pipeline，但被Inter Pipeline拒絕。

Inter Pipeline在8月曾表示，接獲一份收購建議，但沒有接納對方的收購建議，也沒有進一步與對方洽商。Inter Pipeline未披露買家名稱。

Inter Pipeline在加拿大擁有油管及油庫設施，在歐洲也擁有油庫，上季獲利2.6億加元。

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