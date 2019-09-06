香港財經

評級機構惠譽將香港的信用評級由「AA+」轉為「AA」，並把評級展望由「穩定」轉為「負面」。財政司司長陳茂波表示，不認同惠譽對香港近期發展的評估，並對惠譽下調香港的信用評級及評級展望感到失望。雖然過去數月香港發生社會事件，但不認同惠譽因此而質疑「一國兩制」在香港的有效實施。

他續稱，過去數月的社會事件並沒有影響香港的核心競爭力，這包括資金、貨物、資訊、人才自由進出；簡單低稅制；健全的監管制度；法治和司法獨立，以及高質素的專業服務等。特區政府尊重市民言論、和平集會、遊行和示威的自由和權利，並一向呼籲市民在表達意見時應和平有序，拒絕暴力。特區政府亦已提出實際行動，並與社會展開對話，為香港尋找出路。

惠譽指香港與內地在經濟、金融及社會政治的聯繫正逐步加深，顯示香港正持續融入內地的管治體系，長遠可能對香港帶來制度和規管方面的挑戰。

對此，陳茂波並不認同，惠譽的評論純屬臆測，缺乏理據支持。香港與內地日趨緊密的經濟和金融聯繫不應是對香港信用評級的制約因素。相反，這是香港長遠發展的積極推動力。中國繼續是環球經濟增長的重要動力；內地經濟結構調整和防範金融體系風險的工作正在取得進展，亦不斷擴大對外開放。

陳茂波稱，香港的經濟基本面穩健，銀行體系穩健，銀行資本充足，流動性管理有效，資產質素健康，均支持香港繼續享有優越的信用評級。政府會繼續保持警覺，密切評估內外環境對經濟的影響，並在有需要時推出措施，支持香港的經濟發展。