港股直擊 香港財經 即巿股評

獨立股評人盧志明指，在貿易戰及本地政治因素似乎有所緩和下，後市料有反彈，26500點附近為首個反彈區，下一反彈關口則看27000點。板塊方面，他尤其看好中資醫藥股及物管股。