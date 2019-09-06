香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌三日，報1.75643厘，較周四低0.05357厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.36厘，較周四跌0.01214厘；1星期拆息回落至0.64036厘；兩星期拆息下滑至0.97821厘；3個月拆息回落至2.24536厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.32071厘；1年期拆息回落至2.3475厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8383。