即巿股評 港股直擊 香港財經

上星期筆者才說到，人人講到終極死亡交叉的出現如同世界末日，又話最少跌一成，終極下試22000點。不出一周，這班友仔算不算被林鄭挾到吃屎收場呢？從炒作角度出發，即使年底港股真的跌至22000點，但本周先彈千幾點上來，真是出師未捷身先死啦。早個禮拜提到，如果信新聞日講夜講終極死亡交叉兼跟手造淡倉，輕則半身不遂，重則全身癱瘓。所以說，盡量少看新聞是有原因的。

前周文章《追落後選兗煤 估值低動力足》，當時兗煤(01171)股價僅6.47元，七個交易日炒上8.32元，升幅28.6%，理由是歷史性派發中期息，每股1元人民幣；上周五文章《估值低水待發力 華能新能源走勢佳》，推介前華能新能源(00958)報2.17元，本周一一棍打上2.74元，升26.3%，理由是控股股東有意私有化。一炮雙響、天下無雙。華能新能源估值長期落後，控股股東現時選擇將其私有化實在除笨有精。

易鑫表現跑贏行業

即使以歷史市賬率(P/B)1倍計，其每股私有化價格已值2.9元。今年上半年，華能新能源純利增長達三成，資產值亦有所提升，私有化價格每股合理值，起碼要3.2元之上。有貨在手的投資者，希望能笑到最後。本周二留意到比亞迪電子(00285)有炒作機會，不過周四當天已經抽升8.2%，現時再追已無太多水位。事實上，目前實力藍籌股及二線實力股已先後爆升，暫時不適宜追貨，反而冷敲一隻細價落後股易鑫(02858)。

截至今年6月底止半年，易鑫扭虧為盈賺1.23億元人民幣，每股盈利0.02元人民幣，去年同期則虧損1.59億元人民幣；期內收入按年增長23%至31.62億元人民幣；毛利較去年同期上升23%至15.32億元人民幣。易鑫業績轉勢，主要由於透過貸款促成的汽車融資交易增加導致收入增長，以及實現規模經濟導致營業利潤率增長所致。

事實上，易鑫表現可說有交代，因為今年上半年內地乘用車銷量持續疲弱，汽車產量及銷量分別按年下跌13.7%及12.4%，至1213.2萬輛及1232.3萬輛，而乘用車產量及銷量亦分別按年下跌15.8%及14%，至997.8萬輛及1012.7萬輛。

然而，易鑫上半年來自汽車融資交易總數按年大升31%至28.5萬筆，反映其業務遠較市場情況為佳。另一方面，易鑫的貸款促成業務亦見強勁增長，今年上半年較去年同期勁升4.86倍至16.4萬筆交易。透過貸款促成業務促成的交易，則由2018年上半年佔汽車融資交易總數約13%，增至今年上半年約58%。

成交疏落嚴控注碼

翻查易鑫過去三年業績，2016年、2017年及2018年全年分別虧損14.01億元人民幣、183.3億元人民幣及1.67億元人民幣，惟今年上半年已成功錄得盈利，這類業績turnaround的股份，當市場有更多人留意到的時候，爆發力往往相當驚人。技術圖表則更見易鑫吸引力，此股2017年11月上市，當年食盡所謂金融科技股(Fintech)浪潮，cap盡無數投資者的資金，望望美圖(01357)與閱文(00772)是否更覺似曾相熟，上市、炒高、派貨、散水、瓜柴。

易鑫當年以每股7.7元掛牌上市，首日炒高至10.18元後已見這一輩子(暫時)的高位，其後派貨派足接近兩年，止蝕者早早離場，以其周四收市價1.62元，市值較高位縮水84%。此股於現水平營造大圓底已近一年，配合業績轉勢，投資者可現價買入，兩個目標價，先望2元，再衝2.3元。投資者應留意，此股成交金額及買賣盤相對疏落，嚴控注碼為上。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產