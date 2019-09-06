國際財經 香港財經 中國財經

胡錫進料中美新一輪貿談或有突破



《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter貼文稱，中美公布下月進行新一輪貿談，並以取得實質進展為目標，兩國或會有突破可能。

「鱷王」達里奧料美國今明年有25%機會陷衰退



橋水基金創辦人、「鱷王」達里奧(Ray Dalio)認為，美國今明兩年經濟衰退機會為25%，央行應對能力將受限制。

貿戰降火就業勁 道指高收372點



中美10月初在華盛頓重啟貿談，加上美國私企就業職位增長勝預期，刺激美股道指曾飆480點，收市仍漲372點或1.41%；標指及納指分別升1.30%及1.75%。科技股炒高2.13%，費城半導體指數急升3.07%，蘋果進賬1.96%，IMB抽高3.41%；高盛都攀升2.64%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ADP私企職位8月增19.5萬個，遠高於預期14萬個。首次申領失業救濟人數上周微增1000人，預期維持不變。工廠訂單7月漲1.4%，高於估計。ISM服務業指數8月升至56.4，優於預期。

￭ 日圓兌美元尾段回落0.52%；英國硬脫歐風險稍緩和，鎊兌美元升0.6%；美滙指數跌0.06%，報98.39。

￭ 紐約期金曾挫近3%，收市仍跌2.2%，每盎斯報1525.5美元。

￭ 布蘭特期油收市升0.4%；紐約期油漲0.07%。

￭ Facebook在美國推出網上約會服務。

￭ WeWork母企The We Company考慮大降上市估值，不及1月私人融資時一半。

￭ 歐洲汽車股收市揚2.5%；法、德股市分別高收1.11%和0.85%，英股跌0.55%。

海航傳重啟出售貨櫃租賃公司Seaco計劃

外電報道，海航集團考慮恢復出售旗下貨櫃租賃業務Seaco的計劃，以籌集現金償債。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26514點，較港收市低1點。

￭ 恒指夜期因系統故障繼續停市。

￭ 港交所(00388)公告稱，周五(9月6日)恢復衍生產品市場交易。

￭ 會德豐地產將軍澳日出康城MARINI上載5號價單，加推146個單位，折實售價572.8萬至1009.6萬元，實用呎價15074至18525元，平均呎價16635元。

￭ 消息指中銀香港(02388)把一手及二手樓按的現金回贈，下調至最高1.3%至1.7%。

￭ 中駿(01966)首8個月合同銷售額按年增65%。

￭ 融信(03301)控股股東共購入174萬股，持股量增至65.05%。