即巿股評 港股直擊 香港財經

港股受困於本地政治局勢持續不穩及惡化所累，一直處於沉寂之態，即使偶有反彈亦未代表市場有一洗頹勢之象，畢竟港股仍然飽受內外夾擊，但「自身」問題相信是港股低迷的「元兇」。

不過，昨日港股卻出現一道「曙光」，開市早段因內地8月份服務業PMI升至3個月高位而推動港股止跌回升，加上昨日午後市場盛傳特首林鄭月娥擬邀請建制派、人大政協和區議會正副主席會面，預計交代撤回修訂《逃犯條例》的消息，刺激大市氣氛瞬間好轉，一度飆逾1100點，終收報26523點，急彈995點，是10個月以來最大的單日升幅；其中近日受政治局勢影响最深遠的本地地產股及零售股更是作出報復式反彈

政府態度終稍為軟化及可打破僵局，無疑有助改善本港民生、經濟及金融市場，正如筆者一直所提及，「自身」有利好消息之下，才會為大市帶來催化劑，昨日瘋傳的消息更令大市上演一場絕地反彈，可見投資者確實渇求一個明確的政治方向，才敢入市。不過，這次反彈是否能扭轉港股弱勢仍是言之尚早，筆者認為昨日大市急升乃市場情緒突然高漲而導致，市場憧憬本港局勢改善，大市借勢挾上，而近月一直是淡友當道，昨日大市頃刻逆轉回升，升幅愈拉愈闊，淡倉應該被挾到爆。

就昨天觀乎社會的回應，部分人士似乎對政府的行動「唔收貨」，因為行政長官雖正式撤回修例，但坊間依然充斥着「訴求」仍多，政府如何去繼嬻「拆彈」，仍有待觀察。故筆者認為本港社會運動是否立即停止仍然有保留，相信大市仍有一段時間會繼續受社會的情緒變化及政治問題困擾。加上現時本港的經濟民生已受到社會運動衝擊，要復原需一定的日子及時間，投資者繼續用「短炒」及「見好就收」的心法，仍是上策。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。