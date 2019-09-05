香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續兩日下跌，報1.81厘，較周三低0.09429厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.37214厘，較周三跌0.03572厘，連跌三日；1星期拆息下滑至0.69339厘；兩星期拆息回落至1.07706厘；3個月拆息走低至2.29653厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.34714厘；1年期拆息回落至2.38141厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8403。