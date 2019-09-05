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今日 11:06 香港財經

期貨系統出問題 港交所:正了解情況

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今早港股期指交易系統出現問題，有差價闊、交易緩慢、未能成功交易等情況。據了解，有機會是系統供應商連接上出現問題所致。

港交所發言人回應指出，已得悉旗下衍生產品市場系統出現連接問題，正了解情況並會在適時提供更新。

有券商表示，很多投資者不能在期貨市場交易，電腦不能落盤，成交全以人手操作。今早9時30分現貨市場開市後，期貨市場成交買賣速度很慢，相當不正常，交易量亦較平時少，差價亦變得不穩定，買賣差價有時是數點，有時突然擴闊至三、四十點，平台連接上亦很不穩定。

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